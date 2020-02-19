Российские туроператоры оценили масштаб ущерба от запрета на въезд туристам из Китая

Ассоциация туристических операторов России подсчитала, какой убыток понесет турбизнес из-за коронавируса. Чтобы предупредить распространение болезни, гражданам Китая с 20 февраля запретят въезд в страну.

По оценке аналитиков Ассоциации, в случае, если запрет будет держаться в течение двух месяцев, туристический бизнес может понести убытки в размере почти трех миллиардов рублей. И это учитывая, что февраль и март — не самые популярные для поездки месяцы среди путешественников из Китая.

Как правило, в течение этих двух месяцев Россию посещают около 40 тысяч китайцев, как в составе тургрупп, так и в качестве индивидуальных туристов. Таким образом, только за февраль материальный ущерб туроператоров оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Китае погибло более двух тысяч человек.