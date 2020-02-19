Шатов покинет «Зенит» летом

Шатов покинет &#171;Зенит&#187; летом
Шатов играет за "Зенит" с 2013 года. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболисту не собираются предлагать новый контракт.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью «СЭ». Он заявил, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев принял решение попрощаться с полузащитником Олегом Шатовым после окончания действующего соглашения, рассчитанного до июня 2020 года. Ткаченко отмечает, что для игрока это плохая новость, потому что он давно выступает за «Зенит». Куда он отправится – непонятно.

Напоминаем, что Шатов пришел в петербургский клуб семь лет назад. За это время он принял участие в 196 матчах и забил 31 гол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо». Футболист оформил дубль во время своего дебютного матча за новую команду.

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