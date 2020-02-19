Путин заявил, что для Петербурга не жалко денег

Президент хочет, чтобы в городе появился арт-парк, пускай даже и дорогой.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили строительство арт-парка и других социальных объектов в Северной столице. Глава города поблагодарил власти за выделенные деньги на выкуп зданий и возведение школ, детских садов и поликлиник. Он также рассказал, что сейчас в Петербурге выбирают компанию, которая займется реализацией проекта арт-парка. Путин же, комментируя инициативу, заявил, что он обойдется бюджету в круглую сумму, но для Петербурга таких денег не жалко.

Беглов заверил, что в течение 2,5 лет парк будет готов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что урбанист раскритиковал опрос о наполненности арт-парка в центре Петербурга.