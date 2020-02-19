На Выборгском шоссе автомобиль влетел в столб

Водитель остался жив и отделался легким испугом, а вот его машины выглядит помято.

Все случилось сегодня вечером, 19 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Выборгском шоссе недалеко от дома номер 40. Автомобиль «БМВ» по непонятной причине влетел в столб, получив повреждения. Сам водитель остался жив: он выбежал из легковушки, оценил последствия инцидента и начал кому-то звонить.

Отмечается, что в результате свет погас примерно на протяжении одного километра.

«Всё живы, столбы целы, удар пришёлся между крылом и дверью водителя»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на площади Восстания столкнулись пять машин. Автор публикации отмечает, что машины «разлетелись» удачно, так как не создают трудностей для других участников