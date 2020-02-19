На площади Восстания столкнулись пять машин

Информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы, на площади Восстания произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Авария произошла днем в среду, 19 февраля. На центральной площади города «собралось» пять машин. О случившемся сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Вероятно, столкновение было достаточно сильным, так как автомобили буквально «разлетелись» в разные стороны.

Автор публикации отмечает, что машины «разлетелись» удачно, так как не создают трудностей для других участников дорожного движения. Тем не менее, авария частично перекрыла Лиговский проспект и сделала невозможным проезд в сторону Дворцовой площади для троллейбусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение дня в Петербурге сразу два автомобиля «не заметили» светофор и дорожные знаки.