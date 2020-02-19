В Петербурге за день произошло сразу два ДТП с участием светофоров и дорожных знаков

Аварийные службы уже работают над починкой светофоров, пока что их отключили. Фото: vk.com/spb_today

Аварийные службы уже работают над починкой светофоров, пока что их отключили. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские автомобилисты по неизвестным причинам активно «атакуют» дорожные знаки, светофоры и фонарные столбы. Сегодня произошло сразу два таких ДТП в разных районах города.

На пересечении улиц Планерной и Оптиков в Приморском районе Северной столицы «Мазда» с такой силой врезалась в бетонную опору, что снесла столб с дорожными знаками. Досталось и светофору, который вовсе перестал работать. О случившемся в среду, 19 февраля, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Второй случай, также опубликованный в сообществе, произошел в Невском районе Петербурга, на улице Коллонтай. Водитель «Яндекс.Такси» въехал в дорожный знак, навзничь опрокинув его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дальневосточном проспекте водитель каршеринга снес фонарный столб.