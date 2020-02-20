В Магадане самолет упал во время взлета

В Магадане самолет упал во время взлета
Место падения самолета. Фото: 49.mchs.gov.ru

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту.

На борту находились 14 человек, семь из них пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Магаданской области.

Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».

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