После жесткой посадки Ан-2 в Магадане возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.

«По факту жесткой посадки самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна)»,- сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».