На улице Политрука неизвестный обчистил квартиру петербуржца

На улице Политрука неизвестный обчистил квартиру петербуржца
Полицейские начали розыск. Фото: pixabay

В Красносельском районе полицейские разыскивают злоумышленника, обчистившего квартиру местного жителя.

Все произошло в среду, 19 февраля, в одном из домов по улице Политрука. В отдел полиции обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что в этот день с 18:00 до 20:00 неизвестный, путем отжима металлопластикового окна, проник в его квартиру.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, заявитель обнаружил пропажу ювелирных изделий и денежных средств в размере 5 тыс. рублей и 500 долларов США. Сумму ущерба он оценил в 150 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании пенсионера, который подозревается в нападении с ножом на собутыльника.

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На улице Политрука неизвестный обчистил квартиру петербуржца
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