«Радуйтесь»: минеры отомстили Боткина и Петроградскому суду за карантин по коронавирусу

Эвакуация в учреждениях не проводилась. Фото: pixabay

Эвакуация в учреждениях не проводилась. Фото: pixabay

В Северной столице в Петроградский районный суд поступило сообщение о заминировании здания. Неизвестный также указали Боткинскую больницу.

Все произошло в среду, 19 февраля. Сообщение через электронную приемную направила «Юлия». Свои действия злоумышленники объяснили желанием отомстить работникам, которые «незаконно отправляют на карантин на 14 суток».

«Радуйтесь!» — написали «минеры».

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, электронный адрес зарегистрирован в Москве.

Правоохранители осмотрели суд и больницу. Ничего опасного они не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный обчистил квартиру петербурженки. Ущерб заявительница оценила в 150 тыс. рублей.