Владелица интернет-магазина Wildberries стала богатейшей россиянкой

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой россиянкой, обогнав прежнего лидера списка, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в 1,4 миллиарда долларов, а состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Впервые основательница Wildberries попала в тройку лидеров рейтинга Forbes в позапрошлом году, когда ее активы оценивались в 600 миллионов долларов. В 2019 году она попала в список самых заметных новых миллиардеров, став второй женщиной в стране, состояние которой достигло миллиарда долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes назвал Сторонского новым долларовым миллиардером из России.