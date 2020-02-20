Владелица интернет-магазина Wildberries стала богатейшей россиянкой

Владелица интернет-магазина Wildberries стала богатейшей россиянкой
Татьяна Бакальчук. Фото: forbes.com

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой россиянкой, обогнав прежнего лидера списка, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в 1,4 миллиарда долларов, а состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Впервые основательница Wildberries попала в тройку лидеров рейтинга Forbes в позапрошлом году, когда ее активы оценивались в 600 миллионов долларов. В 2019 году она попала в список самых заметных новых миллиардеров, став второй женщиной в стране, состояние которой достигло миллиарда долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes назвал Сторонского новым долларовым миллиардером из России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
миллиардер рейтинг forbes татьяна бакальчук
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья
Путин: Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Напавших на таксиста у ТЦ на Лиговском злоумышленников проверят по другим ...
Цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге
В Петербурге мужчину приговорили к колонии за кражу имущества из Volkswagen ...
На Светлановском неработающий светофор спровоцировал ДТП
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ
Владелица интернет-магазина Wildberries стала богатейшей россиянкой