На Синопской набережной мужчина попал под трамвай

На Синопской набережной мужчина попал под трамвай
Мужчину везли в больницу с тяжелыми травмами. Фото: Baltphoto

В центре Петербурга, на Синопской набережной мужчина угодил под трамвай.

Дорожное происшествие произошло около 09:40 около дома №10 по Синопской набережной.Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Мужчину везли в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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