В Финляндии дорожные знаки потеряют половые признаки

На финские дороги приходит «гендерная нейтральность». 1 июня 2020 в Финляндии вступит в силу новый закон о дорожном движении.

Согласно планируемым нововведениям, на дорогах появится около пятидесяти новых дорожных знаков, поменяется внешний облик уже существующих, несколько другой будет дорожная разметка.

Как сообщило транспортное агентство страны Trafi, прежде всего это касается тех знаков, на которых присутствует изображение человека. Эти изображения лишат указаний на половую принадлежность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что с завтрашнего дня, 21 февраля, на границе с Финляндией и Эстонией ожидают очереди.