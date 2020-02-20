Hyundai представили свой сервис каршеринга в Петербурге

В прошлом году свою программу каршеринга представила и "Volvo". Фото: pixabay.com

В прошлом году свою программу каршеринга представила и "Volvo". Фото: pixabay.com

Автомобильная компания запустила в Петербурге сервис по аренде автотранспорта под названием «Hyundai Mobility”. Планируется создание парка арендных автомобилей, который будет увеличиваться на 400 штук каждый год. Такое положение дел может создать конкуренцию для других компаний, которые оказывает подобные услуги.

Сейчас в сервисе пока что доступна аренда со сроком от одного дня до одного года. Стоимость одного часа в дальнейшем будет составлять 650 рублей. За сутки аренды придется отдать 3 тысячи рублей, а за месяц 29,9 тыс. рублей.

На взятом в аренду транспорте можно будет перемещаться по территории России. Судя по первым взятым автомобилям, людям интересна долгосрочная аренда. На такой вариант людей может сподвигнуть ремонт своего авто. Некоторые же просто могут хотеть лично поездить на машине какое-то время, чтобы решиться на покупку. Об этом сообщает РБК с ссылкой на генерального директора ГК «Аларм-Моторс». Именно этот официальный дилер Hyundai будет обслуживать машины сервиса.

Само приложение было создано совместно со «Сколково». А сервис начал работать в прошлом году в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец снимал элитную резину с каршерингов и продавал на «Авито».