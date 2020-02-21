После поездки в такси петербуржец очнулся на Синопской набережной с пустыми карманами

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые ограбили в такси жителя Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1994 года рождения и рассказал, что 18 февраля у дома 71/8 сел в такси, на заднем сидении которого находились еще люди. В ходе поездки заявитель потерял сознание, а очнулся у дома 66 по Синопской набережной, когда ему брызнули в лицо баллончиком, вытолкали из авто и скрылись в неизвестном направлении. При этом злоумышленники украли у него деньги, проездной, цепочку и банковскую карту, с которой были списаны денежные средства в размере более 17 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавший обратился в полицию вечером воскресенья, 16 февраля. 92-летний пенсионер рассказал, что около восьми вечера в его квартиру в одном из домов по Детскосельскому бульвару ворвались двое неизвестных. Они набросились на пострадавшего и избили его.