В Кировске женщина ножом ударила бывшего сожителя

В Кировске женщина ножом ударила бывшего сожителя
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. фото: Pixabay

В городе Кировск в одной из квартир дома по Комсомольской улице мужчина получил ножевое ранение шеи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в своей квартире женщина 1977 года рождения в ходе конфликта, возникшего после распития спиртных напитков, ударила ножом в шею пришедшего в гости бывшего сожителя, гражданина одной из стран Центральной Азии 1989 года рождения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Известно, что на руках у женщины маленький ребенок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района Ленинградской области задержала таксиста, который ударил ножом своего пассажира. Инцидент произошел возле дома №1 по Ладожской улице в Кировске.

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