На Шелгунова каршеринг устроил массовое ДТП

На Шелгунова каршеринг устроил массовое ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля каршеринговый автомобиль неудачно припарковался и спровоцировал ДТП на улице Шелгунова.

По словам очевидцев, виновник ДТП толкнул сразу четыре машины.

«Одним ударом 4 автомобиля. Каршеринг припарковался на Шелгунова. Тормозной парашют не сработал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы предположили, что у каршерингового автомобиля не сработали тормоза.

«Иногда кажется что водители каршеринга участники игры Армагедон. Кто больше урон нанёс», — комментируют дорожный инцидент пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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На Шелгунова каршеринг устроил массовое ДТП
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