В Металлострое поймали сбежавшего из колонии заключенного

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии в поселке Металлострой в Колпинском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники исправительной колонии №5 обнаружили пропажу 35-летнего осужденного за разбой в 6.15 утра в пятницу, 20 февраля.

Уже спустя полчаса он был пойман сотрудниками УФСИН на заправочной станции на Петрозаводском шоссе. Он успел убежать на три километра от колонии.

Ранее он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Судя по всему, теперь его срок будет увеличен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину приговорили к колонии за кражу имущества из Volkswagen Tiguan. По данным следствия, осужденный проник в салон автомобиля Volkswagen Tiguan, припаркованный у дома №5 по улице Корабельной.