В Металлострое поймали сбежавшего из колонии заключенного

В Металлострое поймали сбежавшего из колонии заключенного
Исправительная колония в Металлострое. Фото: google.maps

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии в поселке Металлострой в Колпинском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники исправительной колонии №5 обнаружили пропажу 35-летнего осужденного за разбой в 6.15 утра в пятницу, 20 февраля.

Уже спустя полчаса он был пойман сотрудниками УФСИН на заправочной станции на Петрозаводском шоссе. Он успел убежать на три километра от колонии.

Ранее он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Судя по всему, теперь его срок будет увеличен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину приговорили к колонии за кражу имущества из Volkswagen Tiguan. По данным следствия, осужденный проник в салон автомобиля Volkswagen Tiguan, припаркованный у дома №5 по улице Корабельной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заключенный колония металлострой новости спб побег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение «Вольчека»
На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта
Форточник украл у уборщицы Мариинки украшения на 334 тысячи
Петербургское метро обзаведется связью МТС этим летом
Жертвы секты «Орден Пути» потеряли 10 млн рублей
Четырехлетнюю девочка нашли мертвой в Приморском районе
Смольный отдаст 100 млн рублей за экспозицию «Бункер Жданова»
ДТП спровоцировало серьезные пробки в Красном Селе