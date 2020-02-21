Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на «Скандинавии»

Утром в пятницу, 21 февраля, на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области произошла смертельная авария с легковым автомобилем и большегрузом.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, все произошло примерно в половину одиннадцатого утра на 177-м километре «Скандинавии» в Выборгском районе. 31-летний водитель Volvo S40 ехал на большой скорости и, не соблюдая безопасную дистанцию, влетел в попутную фуру Scania.

Авария закончилась смертью водителя легковушки. В ведомстве отметили, что водитель мог выжить, если бы был пристегнут ремнями безопасности. Правоохранители проводят проверку.

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