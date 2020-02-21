В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки были ранены девять детей

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки были ранены девять детей
Ранеными оказались 25 человек. Фото: Pixabay

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 424 ДТП.

Согласно статистике за 20 февраля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. Ранеными оказались 25 человек, из которых девять детей. В ГИБДД насчитали 24 пострадавших в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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