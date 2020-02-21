Водитель сбил пожилую петербурженку, когда парковался на Константина Заслонова

Водитель сбил пожилую петербурженку, когда парковался на Константина Заслонова
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга автомобиль «Форд» сбил пожилую горожанку, которая шла сзади паркующегося автомобиля.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, все произошло возле дома №17 по улице Константина Заслонова. Молодой, но опытный водитель находился за рулем иномарки. Когда он начал сдавать назад, паркуя авто, он не заметил идущую сзади пенсионерку.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые повреждения. Прибывшая на место карета скорой помощи увезла петербурженку в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на «Скандинавии».

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Водитель сбил пожилую петербурженку, когда парковался на Константина Заслонова
Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на «Скандинавии»
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