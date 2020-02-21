Водитель сбил пожилую петербурженку, когда парковался на Константина Заслонова

В Центральном районе Петербурга автомобиль «Форд» сбил пожилую горожанку, которая шла сзади паркующегося автомобиля.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, все произошло возле дома №17 по улице Константина Заслонова. Молодой, но опытный водитель находился за рулем иномарки. Когда он начал сдавать назад, паркуя авто, он не заметил идущую сзади пенсионерку.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые повреждения. Прибывшая на место карета скорой помощи увезла петербурженку в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на «Скандинавии».