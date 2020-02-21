На «Скандинавии» водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

В Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и грузовика. Под колесами большегруза погиб водитель второго транспорта.

Авария случилась сегодня утром, 21 февраля, около 10:30 на 117-м километре трассы «Скандинавия». Как сообщили в ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем Volvo S40 неверно выбрал скорость и дистанцию и в результате столкнулся с попутным грузовиком Scania. Большегрузом управлял 40-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте. В машине он ехал один и не был пристегнут ремнями безопасности.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге водитель сбил пожилую женщину, когда парковался.