На «Скандинавии» водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

На &#171;Скандинавии&#187; водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
Водитель легковушки набрал высокую скорость. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и грузовика. Под колесами большегруза погиб водитель второго транспорта.

Авария случилась сегодня утром, 21 февраля, около 10:30 на 117-м километре трассы «Скандинавия». Как сообщили в ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем Volvo S40 неверно выбрал скорость и дистанцию и в результате столкнулся с попутным грузовиком Scania. Большегрузом управлял 40-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте. В машине он ехал один и не был пристегнут ремнями безопасности.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге водитель сбил пожилую женщину, когда парковался.

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