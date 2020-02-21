Пассажиров метро Петербурга предупреждают о коронавирусе

В петербургском метрополитене начали транслировать сообщение о коронавирусе. К пассажирам обратились с рекомендацией связаться с врачами при первых симптомах ОРВИ и гриппа.
Сообщение транслируется по инициативе Роспотребнадзора, пояснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Услышать их пассажиры могли в пятницу, 21 февраля.
Другие меры по защите от коронавируса в городской подземке не применяются, пишет 78.ru. Уборка метрополитена осуществляется в стандартном режиме.
«Она и так на уровне», — пояснили в пресс-службе метрополитена.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса нового типа в Китае достигло 2 тыс. 236 человек. Количество зараженных привысело 75,4 тыс. Вылечились и выписаны из больницы 18 тыс. 264 человека. Данные приводит госкомитет по здравоохранению.