В Петербурге мужчина в федеральном розыске пришел сдавать на права, но оказался в полиции

В Петербурге мужчина в федеральном розыске пришел сдавать на права, но оказался в полиции
Мужчину передали полицейским. Фото: pixabay

В Выборгском районе Северной столицы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Все произошло в четверг, 20 февраля, на Северном проспекте. Мужчина пришел в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. В ходе проверки документов сотрудники обнаружили , что он находится в розыске за преступление, которое совершил в Туркменистане.

Как сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по городу и Ленобласти, инспекторы незаметно для него нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы прибыли на место через три минуты после нажатия.

Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам 36 отдела полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге сожгли 128 кг санкционных продуктов.

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