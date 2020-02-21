В Петербурге мужчина в федеральном розыске пришел сдавать на права, но оказался в полиции

В Выборгском районе Северной столицы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Все произошло в четверг, 20 февраля, на Северном проспекте. Мужчина пришел в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. В ходе проверки документов сотрудники обнаружили , что он находится в розыске за преступление, которое совершил в Туркменистане.

Как сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по городу и Ленобласти, инспекторы незаметно для него нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы прибыли на место через три минуты после нажатия.

Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам 36 отдела полиции.

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