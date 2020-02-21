Двухлетний ребенок случайно выпал из окна пятого этажа в Кировске

Двухлетний ребенок случайно выпал из окна пятого этажа в Кировске
Мальчик находится в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Врачи надеются спасти его жизнь, малыш находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Кировске на улице Новой – малыш выпал из окна пятого этажа. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы и сильным ушибом грудной клетки. Сейчас он находится в Шлиссельбругской больнице, за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным, мама двухлетнего мальчика прилегла отдохнуть, когда все случилось. Семья считается благополучной, она никогда не состояла на учете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ребенок выпал из окна.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировск падение из окна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двухлетний ребенок случайно выпал из окна пятого этажа в Кировске
В Ленобласти поженились 95-летний мужчина и 77-летняя женщина
Сергей Шнуров жалеет, что вступит в «Партию Роста»
Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в «Рубин»
Невский «встал» из-за сломанного автобуса
У «Василеостровской» росгвардейцы пытаются попасть в бар
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Врачи рассказали, как может передаваться коронавирус