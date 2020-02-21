Двухлетний ребенок случайно выпал из окна пятого этажа в Кировске

Врачи надеются спасти его жизнь, малыш находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Кировске на улице Новой – малыш выпал из окна пятого этажа. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы и сильным ушибом грудной клетки. Сейчас он находится в Шлиссельбругской больнице, за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным, мама двухлетнего мальчика прилегла отдохнуть, когда все случилось. Семья считается благополучной, она никогда не состояла на учете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ребенок выпал из окна.