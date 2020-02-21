Петербуржцы создали петицию, чтобы защитить уволенного главврача больницы Боткина

Она уже собрала более тысячи подписей – поддержавшие просят восстановить справедливость.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Петицию только недавно опубликовали в сети, а она уже набрала 1,1 тысяч подписей. Петербуржцы просят восстановить справедливость и вернуть должность уволенному главному врачу Боткинской больницы Петербурга Алексею Яковлеву. Он, уверены пользователи, не виноват в том, что пациенты сбегали из учреждения и ничего не мог с этим сделать.

Напоминаем, что сразу несколько человек, которые попали в больницу с подозрением на коронавирус, покинули ее без разрешения. В результате главврача уволили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский посол рассказал о сроках победы над коронавирусом. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что власти Пекина выражают признательность за поддержку российского правительства и народа в ситуации с эпидемией.