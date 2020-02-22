Британка спела хит Леди Гаги и проснулась знаменитой

Видеозапись набрала уже более 11 миллионов просмотров. Зрители в восторге от вокальных данных девушки.

Об этом стало известно 21 февраля. Журналист спустился в переход, чтобы снять видел для онлайн-шоу. Он просил прохожих завершить строчку из популярной песни – одной из британок попался хит Леди Гаги под названием Shallow. Девушка сначала смутилась, но потом собралась с мыслями и впечатлила журналиста своими мощными вокальными данными. Ролик, опубликованный в сети, уже набрал более 11 миллионов просмотров – пользователи пишут, что они в восторге от талантливой девушки.

Оказывается, что журналист не встретил простую девушку, а профессиональную певицу и автора песен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина заявила, что зарабатывает в 140 раз больше мужа.