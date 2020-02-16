Полина Гагарина заявила, что зарабатывает в 140 раз больше мужа

Певица рассказала, кто и за что обычно платит.

Об этом стало известно 16 февраля. Обо всем сообщает издание «Дни 24». Певица Полина Гагарина рассказала, что зарабатывает около 28 миллионов, а ее муж в 140 раз меньше – 200 тысяч рублей. Она заявила, что обычно супруг платит «за весь быт», а артистка отвечает за большие мероприятия. Гагарина призналась, что ее не смущает такая разница в доходах.

Напоминаем, что супруг артистки, Дмитрия Исхаков, тоже творческая личность – он фотографирует и имеет собственную фотостудию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Евровидении» Россию могут представить Little Big и Полина Гагарина. Как сообщает «Лента.ру», того, кто поедет на «Евровидение» от России выберет из шорт-листа Первый канал.