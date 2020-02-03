На «Евровидении» Россию могут представить Little Big и Полина Гагарина

Группа Little Big и певица Полина Гагарина попали в шорт-лист артистов, которые претендуют на участие в «Евровидении-2020» от России.

В мае этого года выбранный исполнитель от России вновь совершит попытку победить на «Евровидении». В список претендентов также попали 29-летняя Юлия Зиверт, которая выступает под псевдонимом ZIVERT, звезда шоу «Голос» Александр Панайотов и 25-летний Димаш Кудайберген из Казахстана.

Как сообщает «Лента.ру», того, кто поедет на «Евровидение» от России выберет из шорт-листа Первый канал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме.