Эвакуированная из Уханя украинка рассказала об ужасных условиях карантина

Эвакуированная из Уханя украинка рассказала об ужасных условиях карантина
Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань. Фото: Pixabay

Прибывшая из китайского Уханя украинка поделилась в соцсетях условиями проживания в санатории в Новых Санжарах, куда разместили всех эвакуированных граждан.

Эвакуированная из Поднебесной украина Александра Волкова опубликовала фотографии санатория, на которых видны старая мебель и дверь с щелью вместо замка.

Она также поделилась, что в душевой ее ударило током, а ванная комната находится в запущенном состоянии.

Помимо этого, по словам девушки, в санатории плохо ловит связь и отсутствует интернет-соединение.

Позже девушка написала, что в целом довольна условиями, поскольку «прожила 4 года в общежитии и ее ничем не напугать». Она также отметила, что рада вернуться на родину и поблагодарила всех членов экипажа и правоохранителей, участвовавших в эвакуации граждан.

Напомним, что власти Украины эвакуировали из Уханя 45 граждан и 27 иностранцев. Жители поселка Новые Санжары встретили колонну с эвакуированными массовыми беспорядками. Автобусы были закиданы камнями, в результате чего пострадали девять правоохранителей и один гражданский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Харьков прилетел самолет с эвакуированными из Уханя украинцами.

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Эвакуированная из Уханя украинка рассказала об ужасных условиях карантина
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