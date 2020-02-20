В Харьков прилетел самолет с эвакуированными из Уханя украинцами

В Харьков прилетел самолет с эвакуированными из Уханя украинцами
Пассажиры прилетели в Харьков после дозаправки в Киеве. Фото: pixabay

Украинский самолет эвакуировал граждан из китайского Уханя, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции.

Пассажиры прилетели в Харьков после дозаправки в Киеве. Об этом сообщает телеканал «Наш». Согласно данным МИД Украины, самолет с эвакуированными украинцами сделал остановку в киевском аэропорту «Борисполь», где его дозаправили, после чего продолжил путь в аэропорт «Харьков. Известно, что все 45 украинцев и 27 иностранных граждан, находившихся в самолете, полностью здоровы.

Ранее министерство сообщало, что всех эвакуированных разместят в санатории Нацгвардии «Новые Санжары» Полтавской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Забайкалья эвакуируют российского кота Пипито из Китая.

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