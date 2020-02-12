Власти Забайкалья эвакуируют российского кота Пипито из Китая

Гражданин России уехал четыре года назад в Маньчжурию вместе со своим котом Пипито. Из-за вспышки коронавируса он был вынужден покинуть Китай.

Он не смог забрать своего питомца из-за отсутствия необходимых документов и анализов. Власти Забайкалья пообещали вернуть Пипито на родину, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, забайкальские власти уже связалась с китайскими представителями и уладили все вопросы. Кот уже сдал необходимые анализы. Скоро он вернется на родину и встретится со своим хозяином.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае организовали эвакуацию почти 60 россиян из Китая, где сейчас бушует эпидемия коронавируса. Граждан РФ провезли через три автомобильных пункта пропуска. Всех россиян, вернувшихся на родину, проверили на наличие заболевания, а машины продезинфицировали в обязательном порядке.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 44653 человека. Число жертв выросло до 1113 человек.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.