Строительство Широтной магистрали начнется в 2020 году

Строительство Широтной магистрали начнется в 2020 году
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил во время рабочего совещания, что к строительству Широтной магистрали и других новых объектов транспортного узла приступят в этом году.

Как сообщили в Смольном, совещание с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным проходило в пятницу, 21 февраля. На совещании поднимались темы строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург» и развитие дорожной инфраструктуры Петербурга.

Беглов отметил, что главной целью 25 мероприятий, входящих в план развития городского транспортного узла, является модернизация дорог, развитие транспортных коридоров, повышение безопасности на пересечениях автомагистрале и ж/д путей, а также развитие морского порта.

Пять основных проекта будут частично профинансированы из федбюджета. В течение ближайших двух лет планируется выделить более семи миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов открыл спорткомплекс «Алмаз-Антей» в Невском районе Петербурга.

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