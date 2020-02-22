Два российских моряка получили 400 лет тюрьмы в Греции

В Греции по решению суда два российских моряка Александр Илларионов и Андрей Журавлев отправятся в тюрьму на совокупный срок в 395 лет. Суд признал их вину в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Как сообщает «Интерфакс», Илларионов и Журавлев входили в число задержанных в Греции 24 российских моряков. Греческое законодательство подразумевает от семи до 15 лет лишения свободы за перевоз одного мигранта, а также штраф в размере 6 млн евро. Согласно полицейским данным, на Родосе задержали судно, на котором находились 62 человека.

Известно, что задержанные российские граждане работали на судне наемными матросами. Эти корабли перевозили туристов из Турции в Грецию и в Италию. Адвокаты считают, что россияне стали жертвами «черных работодателей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США россиянку приговорили к 2,5 годам тюрьмы из-за наркотиков.