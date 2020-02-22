В США россиянку приговорили к 2,5 годам тюрьмы из-за наркотиков

Россиянка Мира Тэрада приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по решению федерального суда Александрии, что в штате Вирджиния.

Как сообщает ТАСС, женщину судили за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков. Обвинение настаивало на заключении россиянки на срок 46 месяце, однако судья уменьшил срок, учитывая шесть месяцев, которые россиянка провела в тюрьме Финляндии.

Гражданка Российской Федерации была задержана в Финляндии на основании ордера Интерпола в декабре позапрошлого года. Ее обвиняли в отмывании средств, полученных за контрабанду наркотиков. Обвиняемая признала свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчине, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами, вынесли приговор.