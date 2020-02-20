Мужчине, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами, вынесли приговор

Мужчине, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами, вынесли приговор
Условный срок поможет мужчине одуматься. Фото: Pixabay

Мужчине, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами, вынесли приговор. В Центральном районе прокуратурой было поддержано государственное обвинение Александра Серышева. Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ 9 ( сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

Было установлено, что в ноябре 2019 года злоумышленник расплатился в продуктовом магазине «Дикси» поддельной купюрой в размере 5000 тысяч рублей, чем обманул кассира магазина.

Суд признал Серышева виновным в данном эпизоде. Ему было назначено лишение свободы сроком на 1 год условно. Также, будет действовать испытательный срок в виде 1 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке с поличным задержали фальшивомонетчиков.

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Мужчине, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами, вынесли приговор
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