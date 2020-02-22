Неработающий светофор у «Ладожской» привел к автомобильному мессиву

На перекрестке образовалось месиво из машин. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке образовалось месиво из машин. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы сломался светофор. Каждый из водителей поспешил проехать перекресток, в результате чего машины заблокировали друг другу проезд.

Все произошло сегодня, 22 февраля, на пересечении проспектов Заневского и Энергетиков. По словам очевидцев, автомобилисты моментально позабыли правила дорожного движения.

«Водители не знают, как проехать», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях видно, что на перекрестке образовалось месиво из машин.

Согласно данным «Яндекс.Карты», скорость движения на указанном участке не превышает 5 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что двое «подвесили» каршеринговый Mercedes на поребрике в Петербурге.