Неработающий светофор у «Ладожской» привел к автомобильному мессиву

В Красногвардейском районе Северной столицы сломался светофор. Каждый из водителей поспешил проехать перекресток, в результате чего машины заблокировали друг другу проезд.
Все произошло сегодня, 22 февраля, на пересечении проспектов Заневского и Энергетиков. По словам очевидцев, автомобилисты моментально позабыли правила дорожного движения.
«Водители не знают, как проехать», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных фотографиях видно, что на перекрестке образовалось месиво из машин.
Согласно данным «Яндекс.Карты», скорость движения на указанном участке не превышает 5 км/ч.
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