В Калининском районе машина снесла столб

В Калининском районе машина снесла столб
В ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Не уточняется, как себя чувствует водитель. Движение немного затрудненно.

Все случилось сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Пискаревского и Блюхера – там по непонятной причине «БМВ» врезался в столб. В результате он упал на дорогу, движение на участке дороги затрудненно. Свидетели не сообщают, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Ушаках погибли два водителя и пострадали пассажиры. Два автомобиля столкнулись «лбами» в темноте.

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