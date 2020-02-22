В Калининском районе машина снесла столб

Не уточняется, как себя чувствует водитель. Движение немного затрудненно.

Все случилось сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Пискаревского и Блюхера – там по непонятной причине «БМВ» врезался в столб. В результате он упал на дорогу, движение на участке дороги затрудненно. Свидетели не сообщают, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Ушаках погибли два водителя и пострадали пассажиры. Два автомобиля столкнулись «лбами» в темноте.