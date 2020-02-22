Ветер валит деревья прямо на машины в Петербурге

Сотрудники МЧС предупреждали горожан о сильном ветре.

Об этом стало известно вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что ветер валит деревья сразу в нескольких районах города – так, на проспекте Культуры одно из них повредило припаркованную «КИА», а у Ярославских бань на Удельной – «Порш».

Напоминаем, что в эту субботу ветер успел разогнаться до 30 метров в секунду. В результате пострадала одна из женщин, которую ударило фанерой по голове, а один из светофоров чуть не упал на проезжую часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов ветром снесло дорожные знаки. В результате инцидента никто не пострадал. Знаки пока что лежат на дороге.