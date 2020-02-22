Назван участник от Украины на «Евровидении-2020»

Назван участник от Украины на &#171;Евровидении-2020&#187;
Логотип Евровидения-2020. Фото: Европейский вещательный союз

В прошлом году от страны на конкурс никто не поехал, так как все артисты отказались.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем сообщает издание «112 Украина». На «Евровидение-2020» от Украины поедет коллектив Go-A – группа выступает в жанре фольктроник и должна удивить зрителей необычной песней. Всего в финал отбора прошли четыре претендента, среди которых были певицы KRUTь, Jerry Heil, а также дуэт Tvorchi.

Кто поедет от России до сих пор остается тайной. Эксперты считают, что на «Евровидение» должны поехать Little Big, либо Димаш, но последний отказался. Другие же считают, что нужно отправить Полину Гагарину или Zivert.

Напоминаем, что Украина пропустила один год, так как не смогла определиться с конкурсантом. Maruv, победившая в отборе, не поехала из-за политических нюансов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лоза раскритиковал идею Крутого отправить на Евровидение Тиму Белорусских.

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