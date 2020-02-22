Пелагея рассказала, есть ли жизнь после развода

Пелагея рассказала, есть ли жизнь после развода
Пара была вместе около трех лет.Фото: instagram.com/pelageya

Певица считает, что любая сложная история способна помочь измениться в лучшую сторону.

Об этом стало известно 22 февраля. Певица Пелагея пришла на шоу «Вечерний Ургант», в рамках которого рассказала о своей жизни после развода с Иваном Телегиным. Телеведущий заявил, что хочет поддержать артистку и призвал ее не обращать внимание на слухи и комментарии в сети. Пелагея поблагодарила Урганта и всех поклонников, но призналась, что не хотела бы часто говорить о разводе, для нее это неприятно.

Пелагея заявила, что сложный момент помогает ей меняться. Она должна стараться быть веселой для своих детей. Также женщина призналась, что пошла на бокс, так как ей нужно учиться защищаться.

«В какой-то момент поняла, что я девушка взрослая: опять же, мать, и за правду, за правое дело, за свое имя, репутацию, семью я готова даже пойти на бокс»,

— заявила певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге у бизнесмена из BMW украли деньги на развод с женой.

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