Беглов возложил красные розы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Беглов возложил красные розы к монументу героическим защитникам Ленинграда
Александр Беглов на церемонии возложения цветов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 февраля принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Церемония прошла в День защитника Отечества. Губернатор возложил красные розы к скульптурной композиции «Победители» и группе «Блокада», сообщает пресс-служба Смольного.

Цветы и венки к монументу также принесли командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, представители полпредства в СЗФО, делегация Госдумы РФ, члены ветеранских организаций и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов вручил двенадцати ветеранам и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

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