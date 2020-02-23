Самбурская рассказала, почему мечтает уехать из России

Актриса Настасья Самбурская призналась, что хочет уехать из России на полгода. О причинах она рассказала в своем Instagram.

Самбурская поделилась в профиле черно-белым снимком. В подписи к нему она сообщила, что мечтает на некоторое время уехать из России и не заниматься никаким видом творческой деятельности.

На вопрос подписчика о причинах актриса рассказала, что устала от здешней погоды.

«Холод собачий», — пояснила Самбурская в комментариях.

Актриса пошутила, что в эти полгода может заняться торговлей или бизнесом и открыть салон по ногтевому сервису.

Желание Самбурской поддержал актер Игорь Верник. «Очень», — написал он в комментариях под постом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настасья Самбурская впервые показала свою татуировку на пятке. Она представляет собой надпись: «Это пятка».