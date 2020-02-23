В Петербурге главного инженера обвинили во взяточничестве

В Петербурге 57-летнему главному инженеру предъявлено обвинение в получении взятки. Мера пресечения для мужчины избрана.

Согласно материалам дела, 21 февраля 2020 года главный инженер получил взятку от местного жителя на территории Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

За 120 тыс. рублей он согласился списать долг по уплате коммунальных услуг, не принимать меры по его выселению и не препятствовать осуществлению коммерческой деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Расследование продолжается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по подозрению в получении взятки арестовали главного инженера ГУПРЭП «Прогресс». Решение о заключении под стражу принял Выборгский районный суд.