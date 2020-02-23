Трамп надеется, что Москва и Киев помирятся

Дональд Трамп еще в сентябре 2019 года отметил прогресс в отношениях России и Украины. Фото: pixabay.com

Дональд Трамп еще в сентябре 2019 года отметил прогресс в отношениях России и Украины. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина в скором времени придут к примирению.

Американский лидер считает, что в течение последних нескольких месяцев страны достигли большого прогресса в дипломатических отношениях. Об этом в воскресенье, 23 февраля, пишет ТАСС. Свои надежды Трамп выразил в беседе с журналистами перед Белым домом, незадолго до вылета в Индию.

Аналогичное мнение президент США высказывал в сентябре 2019 года, после того, как Москва и Киев произвели удерживаемыми лицами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Дональда Трампа, у Америки есть ракеты невероятной мощности. Секретное оружие способно противостоять даже российским ракетам. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что новейшие боеприпасы в семь раз быстрее обычных ракет.