Трамп пригрозил всем супербыстрыми ракетами

Президент США признал, что может противостоять России.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем президент Америки Дональд Трамп рассказал на YouTube-канале. Он заявил, что у Вашингтона имеются «супербыстрые ракеты», которые можно применить в войне с Россией. Глава государства рассказал, что у Пентагона много таких ракет – они быстрее обычных до семи раз. Трамп подчеркнул, что у России подобные тоже есть. Также он считает, что Путин узнал о разработках от Обамы.

«Могу рассказать вам, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы»,

— сообщил президент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп рассказал о причинах увольнения русскоговорящего сотрудника Белого дома. «Он бы очень недисциплинированный, передавал содержание моих «идеальных» звонков некорректно. Другими словами — вон отсюда», — написал американский лидер в своем Twitter.