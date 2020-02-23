Во Всеволожском районе Ленобласти частный дом обокрали на миллион рублей

Во Всеволожском районе Ленобласти частный дом обокрали на миллион рублей
Полиция разыскивает домушника. Фото: Baltphoto

Злоумышленник поживился необычной добычей: вор вынес из частного дома дорогие дизайнерские вещи и немногим меньше полумиллиона рублей.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась пострадавшая владелица украденного имущества. 34-летняя хозяйка коттеджа в деревне Старая Пустошь объяснила, что в субботу, 22 февраля, в дом забрался преступник, который причинил женщине значительный материальный ущерб.

Вор оставил заметные прорехи в гардеробе пострадавшей. Владелица частного дома лишилась брендовых вещей от «Гуччи», «Карла Лагерфельда», «Армани» и других известных модных домов. Преступник не оставил в стороне и ювелирные украшения, прихватив пару дорогих колец и золотой крестик на цепочке. Полиция разыскивает домушника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники похитили у старушки-петербурженки 700 тысяч рублей.

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