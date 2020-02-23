Похудевшая Лолита похвасталась фигурой в купальнике

Похудевшая Лолита похвасталась фигурой в купальнике
53-летняя артистка без стеснения поделилась откровенным видео. Фото: скриншот Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская заметно постройнела. В личном блоге она опубликовала видеозапись в белоснежном купальнике, подчеркивающем её похудевшую фигуру.

Поп-звезда отечественной сцены поделилась с поклонниками секретом хорошей формы. «Не люблю игры в здоровый образ жизни», — честно призналась Лолита. Однако подчеркнула, что старается прислушиваться к своему организму и, если для работы нужно быть подтянутой и энергичной, — обязательно следует всем правилам, необходимым для достижения качественного результата.

Целеустремленность певицы поразила поклонников, под видео фанаты оставили множество восторженных комментариев. «Новая жизнь очень на пользу!», — отмечают пользователи Сети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время большого концерта в Кремле у Лолиты случился острый приступ аллергии. Звезда едва дошла до гримерной.

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