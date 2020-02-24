«Некоторых мужчин это пугает»: Ирина Шейк призналась, что не жалеет о разрыве с Брэдли Купером

Одна из самых известных российских моделей Ирина Шейк решилась на откровения о своей личной жизни.

Звезда заговорила о разрыве с голливудским актером Брэдли Купером. 34-летняя модель в ходе интервью иностранному изданию The Mirror отметила, что два «отличных человека по отдельности не всегда могут стать хорошей парой». Она также отметила, что была рада испытать с бывшим возлюбленным все то, что были между ними.

Брюнетка также подчеркнула, что своим характером может вызывать неожиданные эмоции.

«Я знаю, чего хочу. Мне кажется, некоторых мужчин это пугает», — отметила звезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирина Шейк показала публике нового возлюбленного.