«Некоторых мужчин это пугает»: Ирина Шейк призналась, что не жалеет о разрыве с Брэдли Купером

Одна из самых известных российских моделей Ирина Шейк решилась на откровения о своей личной жизни.
Звезда заговорила о разрыве с голливудским актером Брэдли Купером. 34-летняя модель в ходе интервью иностранному изданию The Mirror отметила, что два «отличных человека по отдельности не всегда могут стать хорошей парой». Она также отметила, что была рада испытать с бывшим возлюбленным все то, что были между ними.
Брюнетка также подчеркнула, что своим характером может вызывать неожиданные эмоции.
«Я знаю, чего хочу. Мне кажется, некоторых мужчин это пугает», — отметила звезда.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирина Шейк показала публике нового возлюбленного.