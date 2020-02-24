Способный достроить «Северный поток — 2» «Академик Черский» изменил маршрут

Способный достроить &#171;Северный поток — 2&#187; «Академик Черский» изменил маршрут
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения на порт столицы Шри-Ланки Коломбо.

Изначально трубоукладчик направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля, но неожиданно судно сменило пункт назначения, сообщает РИА «Новости».

До столицы Шри-Ланки «Академик Черский» может дойти ориентировочно 18 марта.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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«Академик Черский» газопровод северный поток - 2
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